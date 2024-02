Luluca Ribeiro é nomeado secretário de Agricultura Familiar de MT

O governador Mauro Mendes nomeou Luiz Artur de Oliveira Ribeiro, conhecido como Luluca Ribeiro, como novo secretário de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

Ele substitui Teté Bezerra, que exercia a função desde abril de 2022 e deixou o cargo por razões pessoais. A nomeação de Luluca e exoneração de Teté foram publicadas em edição extra do Diário Oficial na noite desta quinta-feira (01).

Luluca exercia a função de secretário adjunto de Administração Sistêmica da Seaf desde maio de 2022 e por algumas vezes ocupou interinamente o cargo de titular, na ausência de Teté Bezerra.

Formado em Direito, Luluca foi secretário adjunto de Esporte da Secretaria de Cultura e Esporte de Cuiabá, na gestão de Mauro Mendes como prefeito; assessor de gabinete do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Guiomar Teodoro Borges e também atuou na Defensoria Pública do Estado.

Luluca assume a Seaf com orçamento de R$ 334,4 milhões para 2024. A Pasta tem feito investimentos históricos nos últimos anos. Desde 2019, foram mais de R$ 500 milhões destinados à melhoria da vida no campo e ao aumento da produção familiar.