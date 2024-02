Mãe afirma que criança de 7 anos entrou para procedimento cirúrgico no Hospital Regional e saiu sem pontos ou cicatrizes

Bruna Alves Cardoso, mãe de uma criança de 7 anos, cobra explicações sobre o serviço prestado no Hospital Regional de Rondonópolis. Ela alega que a filha entrou para fazer uma cirurgia no braço e saiu da unidade de saúde sem pontos ou cicatrizes. A menina se acidentou na última quarta-feira (31) na residência da avó e machucou o braço. Ela foi atendida inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis e, após raio-x, foi identificado que ela tinha quebrado o braço e que seria preciso ser encaminhada ao Hospital Regional.

A criança e a mãe aguardaram no PA Infantil até que uma vaga surgisse no HR. Na quinta-feira (1º) de manhã, já no Hospital Regional, ela foi encaminhada ao centro cirúrgico. Cerca de duas horas depois, o maqueiro retornou com a criança e um papel de alta e disse que a cirurgia tinha sido feita.

“Ela saiu 9h e voltou 11h, só que aí ninguém me falou nada. O maqueiro acompanhou ela até o quarto e deixou lá. Não veio médico falando que procedimento foi feito, o que aconteceu realmente, ninguém me esclareceu nada. Me deram um papel que era para tirar os pontos dela com 20 dias e que na segunda-feira (5) era para eu ir no Ceadas fazer o curativo no braço dela. Chegando lá os funcionários falaram que não tinha nenhum ponto ou cicatriz no braço dela e eu estou sem entender o que realmente aconteceu”, explica a mãe da criança.

Bruna chegou a procurar outras unidades de saúde para entender o que foi feito no braço da filha, mas foi informada que deveria buscar informações apenas no Hospital Regional. Ela voltou na unidade de saúde, mas não recebeu resposta. “Os funcionários lá não quiseram falar nem o que foi feito nela. Ninguém me fala nada. Uma funcionária me disse que, sobre esse papel de retirada de pontos, eles estão dando para todos os pacientes, mesmo que não precise de ponto. Eu quero uma resposta sobre o que foi feito”, desabafa.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Hospital Regional de Rondonópolis, respondeu que a paciente passou por um procedimento que não exige cortes. “A secretaria esclarece que, por indicação médica, foi realizado na paciente a redução incruenta sob efeito de anestesia, ação que encaixa duas partes do osso fraturado sem utilização de cirurgia. É importante esclarecer que o procedimento foi explicado ao familiar da paciente antes de ser realizado. A SES informa ainda que a paciente tem uma consulta de retorno agendada no Hospital”, disse em nota.