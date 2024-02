Marvel Studios confirma elenco de Quarteto Fantástico e nova data de estreia

Em pleno dia dos namorados nos EUA, a Marvel Studios confirmou o elenco de Quarteto Fantástico.

Pedro Pascal (The Last Of Us), Vanessa Kirby (The Crown, filmes Missão: Impossível), Ebon Moss-Bachrach (O Urso), e Joseph Quinn (Stranger Things, do inédito Um Lugar Silencioso: Dia 1) estão confirmados no elenco do longa.

A Marvel Studios liberou card promocional com o logo e uma arte promocional com os personagens.

Depois de muitos rumores temos confirmado: Pedro Pascal será Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby será Susan Storm (A Mulher Invisível), Ebon Moss-Bachrach Ben Grimm (A Coisa) e Joseph Quinn o Johnny Storm (Tocha Humana).

Matt Shakman (que trabalhou na série WandaVision) cuida da direção com roteiro de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

O longa chega nos cinemas em 25 de julho de 2025.