Mato Grosso trabalha para ser reconhecido como referência em turismo ambiental, afirma presidente do Sebrae

A parceria do Sebrae e de Mato Grosso (MT) foi discutida como um caminho possível para o desenvolvimento do turismo ambiental e empresarial no estado. Com belezas naturais que concentram atrativos dos três biomas brasileiros – Cerrado, Pantanal e Amazônia –, o governo do estado vem realizando uma série de obras de infraestrutura para permitir ao estado explorar a sua vocação turística. “Nossa preocupação é garantir retorno à população, sempre com foco em resultados, por isso o Sebrae é importante”, afirmou o governador do MT, Mauro Mendes, durante reunião em Brasília nesta terça-feira (20.02).

O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou que hoje o estado é referência no tema da sustentabilidade, abrigando o Centro Sebrae de Sustentabilidade, responsável por estudos e levantamentos sobre práticas sustentáveis nos pequenos negócios. “O Sebrae, como sexta marca mais forte do país, é parceiro do governo do Mato Grosso na construção deste trabalho de transformar o estado em uma referência no turismo ambiental. O Sebrae em Mato Grosso já vem desenvolvendo um trabalho em torno da sustentabilidade e inovação”, ressaltou Décio Lima.

O Centro Sebrae de Sustentabilidade possui um prédio modelo, responsável pela própria gestão dos resíduos sólidos e que demonstra que essa prática é possível em qualquer negócio que preze pela sustentabilidade. “O turismo ambiental aliado ao conceito da sustentabilidade e da inovação vai gerar mais oportunidades e empregos no estado”, acrescentou o presidente do Sebrae.

Hoje, Mato Grosso possui quase 400 mil pequenos negócios, que representam 93% das empresas do estado. Ao todo, 48% desses negócios estão no setor de Serviços. O trabalho do Sebrae com o governo do Mato Grosso inclui impulsionar o turismo, mas também buscar parcerias junto ao governo federal que permitam melhorar a infraestrutura local, que já está em curso pelo governo do estado. “Precisamos mostrar para o mundo as nossas belezas naturais”, frisou o governador Mauro Mendes.