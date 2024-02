MDB reúne militância para debater eleições em Rondonópolis

A Executiva Municipal do MDB Rondonópolis, presidida pelo presidente, deputado Thiago Silva, realiza nesta segunda (5), a partir das 19h, na sede da URAMB, uma reunião com o objetivo de debater de maneira democrática o futuro da cidade de Rondonópolis e o projeto do partido para as eleições municipais.

De acordo com o entendimento da militância, o partido deverá ter candidatura à majoritária e a meta também é aumentar a representatividade na Câmara Municipal. “O partido vem cada vez mais forte e organizado para as eleições, e convidamos os militantes, simpatizantes, amigos e lideranças que queiram participar desta reunião que tem o foco em debater a Rondonópolis do futuro, com uma saúde digna, educação de qualidade, trânsito seguro e mais oportunidades de emprego e renda para a população”, disse o presidente e pré-candidato a prefeito Thiago Silva.

Segundo o Diretório do MDB, o partido irá realizar uma série de reuniões até o período da Convenção Municipal, para orientar os pré-candidatos sobre questões do pleito eleitoral e fortalecer o trabalho da militância a ser realizado no município. “Vamos realizar filiações e debater de forma participativa a Rondonópolis que queremos para o futuro, onde a população tenha voz e vez neste processo de construção democrática”, finalizou o presidente.