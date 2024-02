Médico rondonopolitano morre em acidente na MS-306

O médico rondonopolitano Ítalo Trasi Filho, 38 anos, morreu nesta quarta-feira (21), após um acidente na MS-306, em Cassilândia-MS. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), Ítalo chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital de Cassilândia, local onde trabalhava. O acidente aconteceu por volta das 8h e a vítima estava sozinha no carro. O corpo deve ser sepultado nesta quinta-feira (22), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, Ítalo estava retornando de Barra do Garças e seguia para Cassilândia. O veículo acabou atravessando a pista contrária e capotou, parando às margens da rodovia.

De acordo com os socorristas, o corpo foi jogado para fora do carro.

Como não há vestígios de que o motorista tenha tentado frear o veículo, a suspeita dos militares é de que ele tenha dormido ao volante.

Ítalo era natural de Rondonópolis-MT, mas morava no interior de Mato Grosso do Sul com a esposa que é enfermeira.