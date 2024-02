Metas do Sanear para 2024 serão definidas nesta sexta-feira

O Sanear realizará nesta sexta-feira (02) o encontro Planejamento Estratégico 2024, com a participação dos diretores, chefes de departamento, representantes de todos os setores da autarquia e também do prefeito José Carlos do Pátio. Durante o evento haverá uma avaliação dos resultados alcançados em 2023 e a definição das metas para este ano.

O encontro acontece anualmente e obedece uma dinâmica sintonizada com as melhores práticas de gestão. A ideia é permitir que os colaboradores conheçam as informações gerais, avaliem o desempenho e estabeleçam as metas e prioridade de acordo com a própria experiência e os objetivos da autarquia.

“É um modelo democrático, que estimula a participação e o intercâmbio de conhecimentos. Temos um maior envolvimento e todos sentem-se mais responsáveis em relação aos resultados. Isso melhora o desempenho individual e coletivo, e quem ganha é o cidadão. Este é um dos segredos do sucesso do Sanear”, avalia o presidente da autarquia, Paulo José Correia.

O Sanear é considerado hoje a melhor autarquia de saneamento da região Centro Oeste, tendo universalizado o acesso aos serviços de água tratada, esgoto e coleta de resíduos sólidos (comuns e recicláveis).

O Planejamento Estratégico 2024 será realizado durante todo o dia no Centro Comercial do Sanear, inaugurado no ano passado. Cada meta definida no evento deve conter um detalhamento dos objetivos, prazo e custo para implementação. As deliberações serão posteriormente avaliadas pela direção do Sanear, que define a ordem de execução.