Ministério das Cidades elogia projetos de Rondonopolis para o novo PAC

Representantes do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) e do Ministério das Cidades se reuniram por videoconferência nesta quarta-feira (28) para discutir os projetos encaminhados pelo município para inclusão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os projetos somam cerca de R$ 190 milhões de reais e visam a expansão e modernização dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto.

A reunião foi coordenada pelo presidente do Sanear, Paulo José Correia, com a participação do diretor técnico, Hermes Ávila, e dos engenheiros envolvidos diretamente na elaboração dos projetos. Eles esclareceram dúvidas e reforçaram os argumentos sobre a necessidade e a viabilidade de cada investimento.

“Os representantes do Ministério das Cidades elogiaram a qualidade dos projetos e a capacidade da nossa equipe. Os apontamentos foram mínimos e os ajustes propostos serão finalizados ainda nesta semana. A reunião foi produtiva e estamos otimistas”, disse Paulo José.

Outro ponto que conta a favor de Rondonópolis é o desempenho nas edições anteriores do PAC. “Fomos uma das cidades do país que melhor utilizou os recursos do programa. Isso indica que além de fazer bons projetos, também somos capazes de executá-los com eficiência”, disse. “Os investimentos feitos no passado foram fundamentais para que o município universalizasse os serviços de água, esgoto e coleta de resíduos. Nossa meta agora é manter essa excelência e preparar a cidade para o futuro”

Todos os projetos do Sanear se enquadram no escopo definido pelo novo PAC e serão analisados também pelo Ministério da Casa Civil. O Governo Federal já sinalizou que aqueles que não forem incluídos no programa, poderão ser viabilizados através de linhas de financiamento especiais.