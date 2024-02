Motociclista com sinais de embriaguez é preso após trafegar na contramão na BR-364

Um motociclista foi preso na madrugada deste domingo (18) por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool em Rondonópolis-MT. Por volta das 3h, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou um homem conduzindo uma motocicleta Honda/Cg 125 Fan na contramão de direção no KM 211 da BR-364. Ele foi até a Unidade Operacional (UOp) da PRF, retirou o capacete e perguntou como fazia para chegar em Rondonópolis. Ele disse que estava anteriormente no município de São Lourenço de Fátima.

No primeiro contato com o homem, a equipe observou alguns sinais de que ele estava com a capacidade psicomotora alterada e o questionou sobre o consumo de bebidas alcoólicas. O motociclista disse que tinha consumido cinco cervejas e informou também que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele também disse que não estava com o documento do veículo.

O suspeito tentou realizar o teste do etilômetro por três vezes, mas não conseguiu atingir o volume de ar alveolar suficiente e, posteriormente, recusou tentar realizar o teste novamente.

Durante checagem no sistema foi identificado que ele realmente não é habilitado e o veículo teve o último licenciamento quitado em 2010. Foi constatada a ocorrência de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool – embriaguez ao volante e o motociclista foi preso e levado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

O veículo foi recolhido e levado a um pátio por não estar com o licenciamento quitado.