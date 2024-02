Motociclista de 29 anos fica ferida após batida entre carro e moto

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (3), no Residencial Granville I, em Rondonópolis-MT. Uma motociclista de 29 anos ficou ferida após o motorista de um carro fazer a conversão sem sinalizar. A mulher atingiu a frente do veículo e sofreu múltiplas escoriações.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional com possível fratura na clavícula. O condutor do carro ficou no local enquanto a vítima recebia os primeiros atendimentos.