Motociclista de 37 anos morre após bater na traseira de carreta

Um grave acidente foi registrado na noite do último sábado (17) em Primavera do Leste-MT. Um motociclista de 37 anos, identificado como Fábio Rodrigues Donato, morreu após bater na traseira de uma carreta na avenida Eldevir Viecilli. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Primavera, o acidente ocorreu por volta das 19h.

Com o impacto, o homem bateu a cabeça contra a parte de trás da carreta e morreu ainda no local do acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada via 192 e constatou a morte da vítima.

De acordo com informações, o motociclista teria feito uma ultrapassagem e, ao retornar para a faixa, bateu na carreta que seguia no mesmo sentido e em baixa velocidade por problemas mecânicos. A Polícia Militar esteve no local para fazer o controle do tráfego da via. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve presente para realizar os procedimentos necessários.