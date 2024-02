Motociclista invade preferencial e é atingido por caminhão em cruzamento

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, no cruzamento das ruas Presidente Costa e Silva com Agostinho de Figueiredo, na manhã desta quinta-feira (1), no bairro Vila Mariana, em Rondonópolis-MT.

O motorista do caminhão disse que seguia pela preferencial na rua Presidente Costa e Silva quando foi surpreendido pelo motociclista que saiu da rua Agostinho Figueiredo e invadiu a pista.

O condutor da moto acabou sendo atingido pelo caminhão. Após a colisão, a moto ainda bateu em um carro que estava estacionado.

A equipe do SAMU foi acionada e o motociclista foi encaminhado ao Hospital Regional com fraturas pelo corpo.