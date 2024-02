Motociclista morre após bater e ficar preso embaixo de ônibus

Um homem identificado como Wagner da Silva Macedo, 34 anos, morreu após um acidente envolvendo uma moto e um ônibus no bairro Jardim Belo Horizonte, no fim da noite desta terça-feira (13), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações colhidas pela Polícia Civil, o motorista do ônibus, que estava com passageiros, havia chegado da capital Cuiabá e ao fazer a conversão para sair da BR-163/364 e entrar na avenida Ítrio Corrêa da Costa, para seguir até a rodoviária acabou sendo surpreendido pelo condutor da moto que invadiu a preferencial e bateu no ônibus.

Com a força do impacto, o motociclista foi parar embaixo do veículo.

Ainda conforme informações, a moto estava com os faróis desligados e o motociclista em alta velocidade.

A vítima ficou presa embaixo do eixo traseiro do veículo e acabou perdendo uma perna.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte de Wagner.

Equipes da Polícia Militar e Politec também compareceram na ocorrência.