Motociclista morre após bater em caminhão que estava saindo de estacionamento

Um homem identificado como Tiago dos Santos Ferreira morreu na noite deste sábado (17) após bater em um caminhão. Ele seguia em uma motocicleta Bis pela rua 26, na Vila Goiânia, em Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o caminhão estava fazendo uma manobra para sair do estacionamento e voltar para a pista.

O motociclista não viu o caminhão e acabou atingindo o veículo. Com o impacto, ele morreu ainda no local. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima estava uniformizada e provavelmente voltava do trabalho no momento do acidente.

Testemunhas falaram que a falta de iluminação na via pode ter contribuído com o acidente. A Polícia Civil irá investigar o caso. Equipes da Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no local.