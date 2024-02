Motociclista tem fratura exposta após colisão entre moto e carro na avenida Goiânia

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto Honda e um carro HB20 foi registrado na noite desta segunda-feira (19), na avenida Goiânia, no bairro Conjunto São José II, em Rondonópolis-MT. Um motociclista ficou ferido após um carro invadir a preferencial. Segundo informações, o motorista seguia pela rua Valeria Carvalho e, ao chegar no cruzamento, não teria visto o motociclista que seguia pela avenida Goiânia.

Com a colisão, o motociclista de 48 anos teve uma fratura exposta na perna direita. A mulher que estava na garupa da moto não se feriu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o homem e ele foi levado ao Hospital Regional.

O condutor do carro não se feriu e ficou no local do acidente durante os primeiros atendimentos à vítima.