Motorista de aplicativo esfaqueia homem que batia em companheira durante viagem

Uma briga em um carro de aplicativo terminou em esfaqueamento e na prisão de um homem na tarde da última segunda-feira (12) no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h40, na 102 Sul. O motorista de aplicativo levava um casal em uma viagem quando notou o companheiro agredindo a mulher com socos, chutes e até uma mordida na mão dela, no banco de trás do veículo.

O condutor do veículo interveio para parar as agressões, mas passou a também ser agredido pelo homem, que o atingiu com socos. Para se defender, o motorista pegou uma faca que tinha guardado no carro.

A polícia foi acionada por populares e encaminhou os envolvidos para a Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). O agressor, ferido pela facada, foi levado ao Hospital de Base para atendimento médico. Logo depois, ele foi levado à delegacia, onde ficou detido em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, vias de fato e resistência à prisão.

O motorista de aplicativo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e vai responder por porte de arma branca.