Motorista de caminhão bate na traseira de carreta, tomba veículo e fica ferido

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (13), na BR-364, em Pedra Preta-MT. Um motorista de 37 anos ficou ferido e precisou ser socorrido após bater na traseira de uma carreta. A vítima seguia pela rodovia em um caminhão baú. O veículo tombou na rodovia após a colisão.

Segundo informações, obras estão sendo realizadas no trecho e o trânsito seguia de forma lenta na rodovia. Após ‘pare e siga’, os veículos voltaram a trafegar na BR-364 e o condutor do caminhão não percebeu que o tráfego estava lento. Ele colidiu na traseira da carreta e perdeu o controle do veículo.

O motorista foi socorrido por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado com dores abdominais ao Hospital Regional. O condutor da carreta não ficou ferido.