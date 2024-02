Motorista e passageira idosa ficam presas às ferragens após colisão entre carros em cruzamento

Duas mulheres sendo uma motorista de 30 anos e uma passageira idosa de 74 anos ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos no cruzamento da rua Bem Te Vi com a avenida das Perdizes, no bairro Parque Universitário, na manhã desta segunda-feira (5), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, a motorista de 30 anos seguia conduzindo um carro HB20 pela avenida das Perdizes quando foi surpreendida pela motorista de um carro Ford ka que seguia pela rua Bem Te Vi, invadiu a preferencial e provocou a batida.

Com a força do impacto, a motorista do HB20, perdeu o controle da direção do carro e bateu o veículo no muro de uma casa.

A condutora e a idosa que estava como passageira ficaram presas às ferragens. As vítimas foram retiradas do carro pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

A motorista do Ford ka não teve ferimentos e permaneceu no local prestando assistência.

As duas vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Regional. A idosa com trauma no tórax e sem fratura e a motorista com dores abdominais.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram na ocorrência.