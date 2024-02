Motorista fica preso às ferragens após colisão frontal com carreta na MT-358

O motorista de um carro Siena ficou preso às ferragens após um acidente, na noite desta segunda-feira (5), na MT-358, a cerca de 30 km de Tangará da Serra-MT.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motorista seguia com a esposa grávida e o sobrinho dentro do carro, sentido a Campo Novo do Parecis-MT, quando

uma carreta foi fazer uma ultrapassagem e acabou provocando a colisão frontal com o carro.

Ainda conforme informações, após o acidente, o motorista da carreta fugiu sem prestar assistência.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e foi socorrido pelas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e pela Concessionária que administra a rodovia Via Brasil.

A mulher e o menino que estavam no carro tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Já o condutor do carro foi encaminhado pela equipe avançada do SAMU em estado grave para a Unidade de Ponto Atendimento de Tangará da Serra.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram na ocorrência.