Motorista fica preso às ferragens em grave acidente na MT-358

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (09) na MT-358 em Tangará da Serra-MT. O motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens após a batida.

Segundo informações repassadas à equipe da TV Vale pelo próprio condutor do veículo Fox, ele seguia de Tangará da Serra, sentido a Cuiabá, e ao mexer no som do veículo acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com o outro carro que seguia na via. Nem ele, nem os ocupantes do carro que ele estava se feriram.

Já o motorista do outro veículo ficou preso às ferragens, foi retirado pelos Bombeiros e socorrido pela equipe avançada do Samu. As outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves.

Polícia Militar, Polícia Civil e integrantes da concessionária responsável pela via estiveram no local.