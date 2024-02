Motorista perde o controle do carro e bate em poste no Anel Viário de Rondonópolis

Um homem e uma mulher ficaram feridos após se envolverem em um acidente na noite da última sexta-feira (2), no Anel Viário de Rondonópolis-MT. Eles seguiam em um Chevrolet Onix sentido Jardim Atlântico x Jardim das Flores quando o condutor perdeu o controle do carro após ‘rampar’ quebra-molas. O veículo subiu no meio-fio e bateu em um poste.

Com a colisão, o casal que seguia no carro sofreu alguns ferimentos e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional com dores no corpo.

O carro ficou parcialmente destruído com a batida. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.