Motorista perde o controle e carro invade e destrói parede de sorveteria na avenida Brasil

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite deste domingo (4), na Vila São Sebastião II, em Rondonópolis-MT. Um veículo Ford Eco Sport invadiu e destruiu a parede de uma sorveteria após colidir com uma motocicleta. Com o impacto, o motociclista ficou ferido e precisou ser atendido e encaminhado.

Segundo informações, o motorista seguia pela avenida Brasil sentido shopping x bairro e o motociclista seguia na mesma avenida, mas no sentido bairro x shopping. O condutor do carro foi fazer uma conversão à esquerda para entrar na avenida Euclides José da Silva e disse que não viu o motociclista.

O condutor do carro passou pela via e o jovem de 28 anos que seguia na moto bateu na lateral do veículo e ficou ferido. Com a batida, o motorista perdeu o controle da direção e o carro atingiu a parede de um estabelecimento comercial.

O motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional com fratura exposta na perna e no braço. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil também estiveram no local. O motorista do carro não se feriu.