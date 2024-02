Mulher é presa por emprestar conta bancária para receber dinheiro subtraído durante roubo

Uma mulher que emprestou a conta para receber valores subtraídos via PIX, durante um roubo a residência, ocorrido na sexta-feira (16), em Acorizal, foi presa pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

A suspeita de 28 anos foi localizada pelos policiais civis no bairro Pedra 90, em Cuiabá, e confessou ter emprestado a conta para um suspeito. Ela disse que em troca receberia o valor de R$ 200.

Diante dos fatos, ela foi conduzida e autuada em flagrante pelo crime de receptação.

No início da manhã de sexta-feira (16), a vítima de 37 anos estava saindo da residência, momento em que foi rendida pelos criminosos em posse de arma de fogo. O morador e a esposa foram obrigados a fazer transferências bancárias via PIX, no valor total de R$ 19,9 mil, para diferentes contas indicadas pelos suspeitos, os quais também subtraíram joias, celulares e o veículo Fiat Strada Adventure da família.

Logo que acionados para atender a ocorrência, os policiais civis da Derf de Cuiabá passaram a diligenciar e identificaram a mulher titular de uma das contas bancárias que recebeu o dinheiro.

Com base nos fatos, a equipe localizou a suspeita no bairro Pedra 90. Na ocasião, a mesma contou que havia repassado os dados bancários de sua conta digital para um homem, em troca receberia R$ 200.

A mulher foi conduzida até a Derf de Cuiabá para esclarecimentos e depois de interrogada foi autuada em flagrante por receptação. As diligências continuam para identificar e prender os suspeitos envolvidos no roubo majorado.