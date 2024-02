Mulher é presa por envolvimento com o tráfico e PC apreende pedras de pasta base de cocaína

Uma mulher de 20 anos foi presa pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Rondonópolis (DERF) nesta terça-feira (27), no bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis-MT. Ela é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais apreenderam cerca de 70 porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

A Polícia Civil (PC) estava monitorando a mulher e o esposo dela, um homem de 25 anos. Os policiais tinham a informação de que o casal fazia parte de uma facção criminosa e era responsável pela venda de pasta base de cocaína no bairro Jardim Brasília e região.

As investigações ainda apontam que o homem possui um perfil violento e ameaçava com faca ou arma de fogo em nome da facção quem não pagasse pelas drogas.

A PC ainda recebeu a informação de que um homem de 31 anos havia penhorado uma moto Titan em uma boca de fumo comandada pelo suspeito.

O indivíduo também estava se preparando para se mudar para outra cidade e continuar com o comércio de drogas. Na casa do casal os policiais apreenderam dentro de uma caixa térmica as pedras de pasta base de cocaína e outros entorpecentes.

A mulher que estava na residência foi encaminhada a Delegacia. Já o esposo dela não estava na casa e ainda não foi preso.