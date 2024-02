Mulher flagrada vendendo drogas com tornozeleira eletrônica desligada é presa pelo GAP

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante pelo Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (19), no Centro, em Rondonópolis-MT. Os policiais apreenderam dinheiro, entorpecentes e outros materiais. A mulher faz uso de tornozeleira eletrônica e estava com o aparelho desligado.

A Polícia realizava patrulhamento pela região central da cidade em um dos pontos conhecidos pelas guarnições por ser utilizado como comércio de drogas.

A mulher foi encontrada sentada em cima de uma cama velha jogada no local em atitude suspeita.

Foi feita a abordagem e os militares encontraram dinheiro e 20 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína com a suspeita. Diante da situação, a mulher foi conduzida e levada até a Delegacia para que uma policial feminina fizesse a revista.

Já na Delegacia, a policial feminina realizou a revista e encontrou mais dinheiro no sutiã e no bolso da calça da suspeita. A policial ainda encontrou uma porção esfarelada envolvida em sacola plástica de substância análoga a pasta base de cocaína no sutiã da suspeita.

A conduzida também retirou das partes íntimas uma tampa de cor vermelha contendo uma pedra de substância análoga a pasta base de cocaína.

A PM constatou que a mulher já possui diversas passagens, inclusive por tráfico de drogas e furto.

Diante dos fatos, a mulher foi presa na 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.