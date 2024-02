“Não vamos ser puxadinho do município ou Prefeitura, aqui temos autonomia” diz vereador sobre reunião feita pelo prefeito

O vereador Subtenente Guinancio (PMDB) fez duras críticas ao prefeito José Carlos do Pátio ao comentar sobre a ausência da maioria dos vereadores na reunião feita na última quarta-feira (14) pelo gestor municipal. Ele condenou a situação da educação, saúde e transporte no município e disse que os vereadores não vão ser ‘puxadinho’ da Prefeitura.

“O Poder Legislativo exerce a função de controle externo, então tem que entregar para a sociedade o que ela espera. Somos um colegiado de 21 [vereadores], cada um com um compromisso e planejamento, mas aqueles que estão preocupados com o interesse público não vamos aceitar ser ‘puxadinho’ do município ou da Prefeitura, aqui temos autonomia”, disse o vereador.

Ainda durante a sessão realizada nesta quinta-feira (15), o vereador, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, disse que não utiliza a CCJ como elemento político de vantagem ou desvantagem e pediu vista em relação aos projetos de termos de fomento encaminhados pelo Poder Executivo. O pedido de vista é o adiamento da votação do projeto. “Existe infundada dúvida jurídica quanto a necessidade e importância desses projetos apresentados e não houve o cumprimento das emendas impositivas nos termos legais”, afirmou.