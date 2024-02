Novas tecnologias e meio ambiente estão entre prioridades do Sanear em 2024

O Sanear realizou, no fim de semana, o encontro de Planejamento Estratégico para definir ações prioritárias à serem desenvolvidas no ano de 2024. O evento contou com a participação dos diretores, representantes de todos os departamentos e também de convidados enviados pela prefeitura de Cáceres. Ao todo, foram elencadas mais de cem ações envolvendo a área administrativa e investimentos para melhorar os serviços de água, esgoto e coleta de resíduos.

“As ações acompanham o Plano Municipal de Saneamento Básico e foram elaboradas com justificativa, previsão de custos e prazo de execução. É um trabalho profissional que levou em conta aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, confirmando a competência da nossa equipe e as vantagens de uma gestão transparente e democrática”, disse o presidente do Sanear, Paulo José Correia, ao avaliar o resultado do Planejamento Estratégico.

Entre os destaques estão ações visando reduzir perdas causadas por vazamentos e fraudes, mudanças na matriz energética com a implementação de unidades fotovoltaicas (energia solar), a expansão do saneamento rural e também medidas para aumentar a eficiência através da capacitação continua dos colaboradores e uso de novas tecnologias.

Também foram propostas ações para melhorar a acessibilidade e a segurança nas unidades do Sanear, a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) e iniciativas de cunho ambiental – como a transformação em adubo do lodo recolhido do esgoto tratado no município.

Este ano, o Planejamento Estratégico foi realizado na sede do novo Centro Comercial do Sanear, na avenida Dom Pedro II. Obedecendo uma dinâmica baseada no intercâmbio de informações e conhecimentos, os participantes se dividiram em grupos heterogêneos e, além dos temas propostos pela direção da autarquia, elaboraram sugestões a partir da própria experiência nos diversos setores do Sanear.

As ações aprovadas no encontro serão agora avaliadas pela direção da autarquia, que definirá a ordem de execução.