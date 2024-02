Número de cavaletes de água destruídos aumenta em Rondonópolis e preocupa Sanear

O aumento no número de cavaletes de água destruídos em Rondonópolis tem preocupado o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) referente aos prejuízos causados. Segundo a autarquia, mais de 30 casos de destruição das peças foram registrados em apenas um final de semana. O número é mais de dez maior que a média semanal e poder estar relacionado à ação de vândalos.

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, disse que o aumento é preocupante e causa prejuízos. “Só neste último mês foram mais de 100 cavaletes quebrados na cidade de Rondonópolis. Nós tínhamos anteriormente um índice em torno de um cavalete a dois por semana. Durante o carnaval foram mais de 30 depredações e esse cavalete é um patrimônio público, ele está do muro para fora da residência. Cada vez que é quebrado um cavalete desse, o Sanear gasta em torno de R$ 250 a R$ 260 por unidade, uma vez que envolve desperdício da água, troca do aparelho, manutenção, a mão de obra aplicada naquele aparelho e só neste mês nós gastamos R$ 25 mil em reparos de cavalete quebrado”, disse o presidente.

Paulo José também comentou que a autarquia observou que alguns cavaletes foram quebrados em ações de vandalismo e que os responsáveis serão punidos. “As pessoas passam, batem o pé, pegam a madeira, vão lá e quebram o cavalete. Já acionei a diretoria jurídica do Sanear, nós vamos estar solicitando as câmeras de segurança, tanto do comércio como também das residências, para que possa estar fazendo uma denúncia para quem está cometendo esse tipo de vandalismo, porque esses cavaletes não pertencem ao Paulo José ou ao Sanear, esses cavaletes são da cidade de Rondonópolis”, ressaltou.