OAB-MT lança Feira de Oportunidades para inserir jovem advocacia no mercado de trabalho

Com o intuito inserir advogados e advogadas em início de carreira no mercado de trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) está lançando a Feira de Oportunidades. A primeira edição será realizada dia 27 de fevereiro na sede da Seccional, em Cuiabá. Uma porta que se abre a quem está chegando para atuar na advocacia e busca uma colocação profissional.

Pela manhã, serão ministradas palestras sobre como se portar em entrevista de emprego, marketing pessoal e demais temas atuais. À tarde, os escritórios de advocacia com vagas de trabalho em aberto irão receber em suas bancas todos os participantes, sem exceção, para entrevistas. Os jovens advogados e advogadas irão receber também fotos profissionais, para a devida divulgação de seus serviços.

Presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, enaltece a iniciativa. “Uma grande satisfação para nós, a realização de um projeto que significa muito para mim, em razão de que iniciei minha carreira vinda de uma família que não tinha outros advogados, sei bem o quanto é difícil dar os primeiros passos na desafiadora profissão que escolhemos. A OAB-MT vem, com a Feira de Oportunidades, ser suporte, ser respaldo e o amparo para quem está começando na profissão”.

A iniciativa é da OAB-MT, através da Comissão da Jovem Advocacia (COJAD) e da Escola Superior de Advocacia (ESA-MT).

“Além das possibilidades de empregar, será também um momento de network, de ampliar a rede de contatos e de estabelecer laços de ajuda mútua”, destaca o presidente da COJAD da OAB-MT, Alexandre Arruda.

Serão abertas 250 vagas à jovem advocacia para participar da feira mediante inscrição no site da ESA-MT, com taxas simbólicas e 10% destinadas a cotistas. O valor será revertido a ações sociais.

Inscrições aqui. (https://www.oabmt.org.br/esa/cursos/2590/feira-de-oportunidade).