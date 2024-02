Ônibus voltam a circular com catraca livre em Rondonópolis

A partir desta quinta-feira, 1º de fevereiro, o transporte coletivo de Rondonópolis vai começar a ser operado em sua totalidade pela Autarquia Municipal (AMTC). A data é um marco na história da cidade que após a criação da autarquia passa a oferecer o transporte de passageiros por meio de um órgão público, independente da contratação de empresas terceirizadas.

Com o término do contrato com a Cidade de Pedra, a AMTC passa a comandar e operar todo o sistema de transporte coletivo de cidade, que foi preparado para oferecer um serviço de qualidade para os usuários. Com uma frota renovada, que conta com 50 veículos, os passageiros agora fazem as viagens em poltronas confortáveis e com ar condicionado.

Entre os dias 1º e 4 de fevereiro, os ônibus estarão rodando com catraca livre, ou seja, sem a cobrança da tarifa. Essa medida foi tomada pela AMTC porque devido a paralisação dos motoristas da antiga empresa nem todos os usuários conseguiram fazer a troca dos cartões que liberam as catracas.

Nestes primeiros dias vão entrar em operação as principais linhas, como a 114 Interbairros que circula todas as regiões da cidade, saindo simultaneamente da Rodoviária e do shopping. Também estarão funcionando as linhas que atendem as regiões dos bairros Alfredo de Castro, jardim Atlântico, Parque Universitário, Vila Rica, Marechal Rondon e Vila Mineira. As demais linhas vão entrar em operação gradativamente.

A presidente da AMTC, Priscila Paiva, está confiante no início das operações e disse que tanto a equipe administrativa da autarquia quanto o pessoal do operacional é treinado e preparado para prestar o serviço de qualidade para todos os rondonopolitanos. “Esse é um passo importante que estamos dando para colocar a autarquia para funcionar, além de ser um marco para o município de ter o seu próprio serviço de transporte coletivo”, destacou.