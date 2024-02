Operação apreende menores envolvidos em homicídio a mando de facção criminosa em MT

Seis pessoas, entre elas três menores de idade, envolvidas em crimes de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa foram detidas em uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar realizada nos municípios de Mirassol D’Oeste e Araputanga. As diligências tinham o objetivo de apurar uma execução ocorrido no dia 26 de janeiro em Mirassol D’Oeste, motivada por guerra entre facções criminosas.

Dois adolescentes, apontados como autores da execução foram autuados em flagrante pelo ato infracional de homicídio qualificado. Os demais conduzidos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições.

A força-tarefa formada por policiais civis e militares tinha o objetivo de investigar e prender os autores do homicídio que vitimou Bruno Claro Rodrigues, ocorrido em um bar na região central de Mirassol D’Oeste. Na ocasião, duas pessoas chegaram ao local em uma motocicleta, desceram com capacetes e executaram a vítima com mais de 40 disparos de arma de fogo.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil foi até o local e iniciou as diligências para identificar e prender os autores do crime. Durante os trabalhos, foi formada uma força tarefa com a Polícia Militar para empreender um conjunto de diligências que levaram a identificação dos autores, dois menores de idade, os quais teria recebido ordens de uma facção criminosa para matar a vítima, a qual era suspeita de integrar um grupo criminoso rival.

Com a identificação dos suspeitos, as equipes policiais receberam informações de que um dos menores estava em uma casa no distrito de Sonho Azul, enquanto o outro adolescente investigado estava escondido em uma chácara no município de Araputanga.

Na primeira casa, os policiais apreenderam o menor envolvido no homicídio e localizaram armas de fogo (uma espingarda e um revólver calibre 38), diversas munições, uma motocicleta com restrição de roubo, além de materiais vinculados à prática do homicídio, como as roupas utilizadas pelos suspeitos no momento do crime.

Um maior que estava na casa junto ao adolescente também foi conduzido. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Mirassol D’Oeste, onde o adolescente foi autuado em flagrante pelo ato infracional de homicídio. Já o maior de idade foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Em continuidade às diligências no município de Araputanga, o outro executor foi encontrado na companhia de outro menor e dois adultos. No local foi encontrada grande quantidade de entorpecentes. Todo material ilícito foi apreendido e os suspeitos encaminhados à Delegacia de Araputanga, onde foi lavrado o flagrante de tráfico de drogas. O menor foi conduzido para a Delegacia de Mirassol D’Oeste, onde também foi autuado pelo homicídio.