Operação mira fornecedores e lideranças do tráfico de drogas em Mato Grosso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), deflagrou na manhã desta quarta-feira (07.02), a Operação Impetus Manga para cumprimento de 10 ordens judiciais, com foco na identificação de fornecedores/lideranças do tráfico de droga no bairro da Manga, na cidade de Várzea Grande.

As ordens judiciais, sendo três mandados de prisão preventiva, quatro mandados busca e apreensão e três mandados de bloqueio de contas bancárias, foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande e são cumpridas no município e em um endereço em Cuiabá.

As investigações iniciaram no dia 20 de janeiro de 2023 após informações recebidas de que um homem de 34 anos, estava comercializando entorpecentes em sua residência e seria responsável pelo abastecimento das bocas de fumo na região do bairro Manga.

Com base nos elementos levantados durante as investigações, foi representado pelo mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, que foi deferida pela Justiça e cumprido pelos policiais da DRE. Na ocasião, o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendido em sua residência, porções de entorpecentes (maconha) e um triturador.

Em continuidade das investigações foram identificados outros envolvidos na atividade ilícita, sendo novamente representado pela prisão preventiva de três suspeitos, assim como pelos mandados de busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias vinculadas aos investigados.

Os mandados são cumpridos pelos policiais da DRE com apoio das equipes da Gerência de Operações Especiais (GOE) e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).