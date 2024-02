Operação Resposta em Dobro mira grupo criminoso envolvido em homicídios e duas mulheres são presas por tráfico

Seis mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (8), durante a Operação “Resposta em Dobro” deflagrada em Mirassol d’Oeste-MT para desarticular a ação de uma organização criminosa envolvida em homicídios na cidade.

Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas e uma adolescente apreendida pelos mesmos atos análogos. Foram apreendidas porções de drogas, materiais para o tráfico, de drogas, uma arma de fogo artesanal e celulares.

Conforme o delegado de Mirassol d’Oeste, Gustavo Fernandes, as ordens judiciais foram decretadas pela Justiça, para a coleta de materiais que possam auxiliar a Polícia Civil a esclarecer crimes de homicídios e tentativa de homicídio.

“A operação de hoje foi uma etapa de diversas ações que iniciaram no final de janeiro deste ano e continuarão ao longo deste mês, resultando em diversas prisões e apreensão de drogas, armas e outros materiais ilícitos”, destacou o delegado, acrescentando que as diligências continuam com objetivo de dar resposta imediata e combater a criminalidade no município.

As três pessoas detidas foram encaminhadas à delegacia, ouvidas e autuadas em flagrante e ato infracional, respectivamente. A operação contou com apoio da Polícia Militar e do canil do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).