Padrasto é preso suspeito de agredir enteado de 8 anos após ele pedir para comer mais ovos

Um homem foi preso suspeito de obrigar o enteado, de oito anos, a comer pedaços de galhos e pedras em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou o momento. A mãe do menino também foi presa. Segundo a polícia, ela sabia das agressões contra o filho.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o homem confessou a agressão. Ele teria alegado que se estressou com a criança após o menino comer ovos e ainda pedir mais do alimento.

Um circuito de segurança flagrou as agressões. Nas imagens, é possível ver que o suspeito pega um galho no jardim e direciona para a criança comer.

O menino aparenta resistir. Em seguida, o homem desfere um tapa no rosto do menino. O homem se abaixa e pega pedras no chão. Ele teria mandado o menino as colocar na boca e mastigar. Em seguida, agride a criança com outro tapa. A Polícia Civil investiga o caso.