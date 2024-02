Parques estaduais são opções de lazer ao ar livre durante feriado prolongado de Carnaval

Os Parques Estaduais Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô, localizados em Cuiabá, estarão abertos ao público durante o feriado prolongado de Carnaval, como opção de lazer ao ar livre. As Unidades de Conservação estão abertas de segunda a domingo, das 6h às 18h.

Geridas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), as três unidades somam 197 hectares de bioma Cerrado preservados em área urbana. Os parques estaduais proporcionam aos visitantes uma pausa tranquila para apreciação da natureza, com a observação de espécies de plantas e animais como macacos, capivaras e répteis.

Na Avenida Miguel Sutil, o Parque Estadual Mãe Bonifácia, é muito conhecido por suas belezas naturais, trilhas, áreas recreativas, equipamentos de ginástica e um mirante com vista panorâmica a uma altura de 12 metros. De acordo com a gerência do Parque, o local recebe, em média, 700 mil visitantes anualmente.

Já na região do Coxipó, o Parque Zé Bolo Flô, e na Avenida do CPA, o Massairo Okamura, os visitantes podem desfrutar da natureza preservada por meio das extensas trilhas disponíveis para caminhada ao ar livre.

Conforme orientação da Sema, não é permitida a entrada com alimentos, piqueniques e animais domésticos nesses locais para preservação da fauna e flora.

Morro de Santo Antônio

Localizado no município de Santo Antônio de Leverger (a 27 km de Cuiabá), o Monumento Natural Morro de Santo Antônio oferece um espaço ideal para quem é adepto de trilhas. Para visitação, os interessados deverão fazer agendamento prévio com 48 horas de antecedência através do canal de protocolo geral da Sema. Para agendar, ligue no telefone (65) 3613-7345 ou envie e-mail para protocolo@sema.mt.gov.br.