Páscoa aquece mercado e empreendedores já se preparam com produtos personalizados e criativos

Com a aproximação da Páscoa, as empresas especializadas em chocolate e embalagens já estão com o estoque preparado para o aumento das vendas e intensa movimentação. A data é uma das mais importantes para o comércio e representa oportunidades para quem deseja aumentar o faturamento ou fazer renda extra. A gerente de uma loja especializada localizada em Rondonópolis, Josiane Farias, afirma que empreendedores já têm procurado a loja para comprar os produtos e preparar os cardápios.

“As pessoas já começaram a buscar chocolates, recheios e embalagens. No final do ano passado, estivemos em eventos especializados para adquirir embalagens que são tendências para esse ano e recheios com qualidade e durabilidade para esse período. A gente fez todo um planejamento porque sempre após o Carnaval começam as vendas para a Páscoa. Nossa expectativa é aumentar as vendas de 15% a 25%. Com a aproximação da data, os clientes procuram mais os produtos especializados”, explica a gerente.

Luciana Trindade é confeiteira e saiu de São José do Povo para adquirir embalagens em Rondonópolis para os ovos que irá produzir nas próximas semanas. Ela também esteve em eventos do segmento e afirma que tem se preparado bastante para aumentar as vendas.

“Eu saí do trabalho só para viver de confeitaria. Tem seis anos que eu trabalho com confeitaria, mas essa vai ser a primeira Páscoa com dedicação exclusiva para os doces e minha expectativa é de vender bem. Estou fazendo vários cursos, também fui em uma feira no final do ano. Estou me dedicando ao menu e às embalagens e encontrei aqui o tema que quero trabalhar nesta Páscoa”, disse a empreendedora.

Josiane Farias explica que mesmo com uma diversidade de produtos de grandes marcas, muitas pessoas ainda buscam ovos artesanais para presentear e consumir. “Quando é feito artesanal, além de todo cuidado ao produzir e personalizar, é o sonho que a pessoa emprega naquele produto. Não vai ser só mais um ovo de Páscoa, vai ser um ovo dedicado a uma pessoa especial. Às vezes com o recheio que a pessoa escolheu, com aquele detalhe feito com muito cuidado. Isso faz muita diferença porque muitas pessoas tiram a renda dali, então isso aumenta o comércio local e muitas pessoas já contam com esse fluxo na Páscoa”, ressalta.

A analista de Negócios do Sebrae, Jackeline Garcia, explica que a data é uma das mais importantes para o comércio local justamente por conta das oportunidades que gera. “A Páscoa movimenta bem o mercado e são muitas as opções para se destacar nesse período e agregar valor ao produto para vender mais e melhor. O empreendedor pode acrescentar itens personalizados e brinquedos no produto. Quem já trabalha com alimentação, com bolos por exemplo, pode fazer bolos decorados temáticos voltados para a Páscoa. Itens personalizados como ovos de colher e bombons personalizados também são tendências porque a pessoa escolhe os sabores e consegue ter um produto de certa forma exclusivo. Os sabores diferentes também estão vindo muito forte. O pistache é uma tendência que também seguirá para esse período de Páscoa. Outra opção para quem deseja empreender na data é o ramo fit, que tem crescido a cada ano. Então produtos mais saudáveis e com menos açúcar não podem ficar de fora. São muitas as oportunidades para aumentar as vendas e até fazer renda extra”, explica.

Aula Show

Para quem deseja aproveitar o período para empreender e produzir produtos com chocolate, a loja especializada realiza aula show de forma gratuita. A próxima será no dia 28 de fevereiro, às 14h, na rua Arnaldo Estevão, 622, no Centro de Rondonópolis. A gerente explica que a ação tem o objetivo de ajudar quem quer fazer uma renda extra e não sabe como produzir os ovos de Páscoa.

“A pessoa pode chegar aqui e assistir desde o processo de conhecer o que é cobertura, o que é chocolate, o tempo de derretimento, até a confeccionar o ovo e aprender a finalização da embalagem. Passamos por todos os processos, mostramos o que pode dar certo e o que pode dar errado. Estamos aqui para ajudar desde a matéria-prima até a finalização para fortalecer os empreendedores da cidade”, afirma Josiane Farias.