Passageiros afirmam que transporte coletivo segue com atrasos e linhas reduzidas em Rondonópolis

Uma semana após assumir a operação de todo o sistema de transporte coletivo de Rondonópolis, a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) segue operando com linhas reduzidas. Segundo informações da AMTC, 13 linhas estão em funcionamento no município. O número de linhas disponíveis tem gerado reclamações e afetado a rotina dos usuários do serviço. A advogada Valéria Ferreira relata que têm acontecido atrasos de mais de uma hora e que os horários informados pela Autarquia não são seguidos.

“Após a Autarquia assumir o transporte coletivo, tem havido diversos problemas. Como é de conhecimento de todos, as linhas foram reduzidas. Meus filhos são usuários do transporte público e moramos na região da Vila Operária. O meu filho pega a linha Interbairros para ir à escola e a minha filha trabalha no Distrito Industrial. Tem acontecido atrasos de mais de uma hora. Os horários informados na rede social da autarquia não condizem com o horário que eles passam. Inclusive, na data de ontem, dia 7 de fevereiro, o motorista não parou no ponto, mesmo o meu filho sinalizando. Os ônibus estão lotados nos horários de pico, está extremamente caótico”, diz.

As diversas reclamações dos usuários e o serviço prestado pela AMTC foi debatido na Sessão Ordinária da última quarta-feira (7) na Câmara Municipal. O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade, Gerson Moreira, disse que o número de motoristas contratados pela cooperativa responsável ainda é insuficiente para atender o município.

“Eu estive fazendo uma fiscalização, até andei no transporte coletivo, conversando com os usuários do transporte coletivo vendo a real demanda, muito nos repassaram que de fato o transporte está de forma precária por causa dessa mudança. Os horários são ineficientes, tem atraso e está faltando motorista. O que nos repassaram é que a empresa está recebendo vários currículos e já está sendo feito o curso de transporte de passageiros para que possa estar resolvendo esse caos que está no trânsito, mas o número de motoristas é insuficiente ainda”, disse o presidente da comissão.

O vereador denunciou inclusive sobre as condições de trabalho dos motoristas contratados pela cooperativa. Estive conversando com um motorista que entrou por volta de 4 horas para começar o trabalho e já era em torno de 15 horas e até aquele momento ele não tinha almoçado ainda e não tinha um outro motorista. Ele parou o veículo e disse que não ia rodar mais devido a isso”, afirma.

De acordo com a AMTC, 50 profissionais foram contratados pela cooperativa responsável. “Os profissionais passam por um processo de integração, vão para o trecho conhecer a linha e após essa etapa eles apresentam a documentação e a contratação é formalizada e eles já estão aptos a rodarem. Com isso, a gente vai retomando as linhas que já existiam. A Cooperativa ainda está aberta para a contratação de novos profissionais, inclusive, nós temos vários profissionais desses contratados que são remanescentes da Cidade Pedra e já têm habilidade para trabalhar no serviço. A normalização vai ocorrer de forma gradativa, não tem como assim a gente estimar, mas já temos 50 motoristas de uns 80 que seriam necessários no primeiro momento”, afirma nota.

Confira abaixo as linhas que estão em funcionamento no município:

Linha 103 – Jd. Itapua/Jd. das Flores

Linha 107 – Vila Mineira/Vila União

Linha 108 – Carlos Bezerra

Linha 113 – Marechal Rondon/Monte Libano

Linha 114 – Interbairros (Sentido Horário) e (Sentido Anti-Horário)

Linha 201 – Vila Rica

Linha 203 – Pq. Universitário

Linha 206 – Ana Carla

Linha 207 – Verde Teto

Linha 209 – Pq. São Jorge

Linha 211 – Atlântico / Cidade de Deus

Linha 218 – Alfredo de Castro

Linha 221 – Padre Lothar