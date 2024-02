Paulo José é reconhecido pela idealização da vinda da Unemat

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, foi homenageado pelo prefeito José Carlos do Pátio durante a colação de grau dos cursos de Direito e Letras da Unemat, na noite desta terça-feira (27), no espaço Tulipas. Na solenidade, Paulo José, que foi o idealizador da construção do prédio da Unemat em Rondonópolis recebeu os aplausos do público em reconhecimento ao seu trabalho.

“Quero aproveitar essa oportunidade e pedir aplausos, porque esse rapaz, um cidadão de Rondonópolis, tem filho estudando na Unemat em Sinop e ele que idealizou a construção do prédio dessa universidade, por isso quero pedir uma salva de palmas para o Paulo José”, pediu o Zé Carlos do Pátio.

Além do prefeito, a reitora Vera Lucia Maquêa, o deputado Sebastião Rezende e o vereador Cido Silva, também fizeram menção a Paulo José pelo trabalho que desempenhou para viabilizar a Unemat na cidade.

De acordo com Paulo a cerimônia foi emocionante e cheia de significado. “Eu fui levar meu filho para estudar na Unemat em Sinop e passei a pensar que Rondonópolis merecia também ter um Campus da universidade, desde então, comecei a idealizar a proposta e tivemos a ideia de construir um prédio para incentivar a vinda da Unemat e recebi todo o apoio do prefeito Zé Carlos nesse projeto e hoje está ai a realidade, estamos formando as primeiras turmas”, contou.

Para Paulo José essa é uma conquista muito importante para todos. “A Unemat é uma universidade de excelência e agora os estudantes de Rondonópolis podem ter acesso a essa educação de qualidade sem precisar se deslocar para outras cidades”, finalizou.