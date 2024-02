PM desarticula quadrilha, apreende ferramentas e recupera veículo furtado

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam três homens, de 22, 33 e 57 anos, pelo crime de receptação, na noite do último domingo (25), em Sinop-MT. Com a quadrilha, a PM recuperou um veículo furtado e apreendeu diversas ferramentas sem procedência.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim das Violetas, a equipe do 11º BPM recebeu informações de um Fiat Strada branco com queixa de furto, estacionado próximo a um ferro velho, na mesma região. Segundo as denúncias, no local havia suspeitos descarregando objetos para o proprietário do estabelecimento.

Os militares se deslocaram ao endereço informado e flagraram a ação. Um dos homens tentou fugir ao ver as viaturas policiais, mas foi detido rapidamente. Em checagem ao veículo Strada, foi constatado se tratar de um carro furtado no mesmo município, na última semana.

Dentro do automóvel foram encontradas diversas ferramentas como serradeiras, martelos, alicates e fios de cobre. Questionados, os suspeitos não souberam informar a procedência dos produtos.

Sobre o veículo, um dos criminosos confessou que a quadrilha estava utilizando o carro para cometer furtos pela cidade e confessaram participações em ocorrências registradas no município.

Diante do flagrante, a quadrilha recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Sinop para registro da ocorrência e demais providências.