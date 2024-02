PM identifica segundo envolvido em confronto; dois membros de facção criminosa morreram durante a ação

A Polícia Militar identificou o segundo envolvido morto em um confronto com policiais militares da Força Tática que ocorreu no último sábado (24), em Barra do Bugres-MT. Mateus Siqueira Cardoso morreu baleado após atirar contra a guarnição e os policiais revidarem. Ele e o comparsa, identificado como Renato Fernando dos Santos, morreram no local.

Segundo informações, ambos eram membros de uma facção criminosa e pretendiam matar membros de uma facção rival. Mateus Siqueira Cardoso tinha passagens criminais por crimes de roubo, uso ilícito de drogas, homicídio doloso tentado, tráfico de drogas, promover ou construir organização criminosa, furto e quadrilha.

Renato Fernando dos Santos foi identificado no dia do confronto e tinha passagens por uso ilícito de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, quadrilha, recepção, homicídio tentado e por promover ou construir organização criminosa.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências, as equipes de Força Tática foram acionadas por volta das 21h pela Agência Regional de Inteligência (ARI) com informações de que um grupo criminoso estaria se organizando para realizar diversos ataques em Barra do Bugres contra membros de outra facção.

Os policiais avistaram o carro que estaria sendo usado pelos suspeitos e deram ordem de parada, que não foi atendida. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos tentou encostar o veículo e eles começaram a descer e atirar contra a guarnição, na tentativa de fugir para mata. A PM revidou e dois suspeitos morreram. Outros dois homens fugiram por uma mata nas proximidades da ponte do Rio Paraguai.

A polícia apreendeu duas armas de fogo, munições, coletes e outros objetos.