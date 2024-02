PM lança ‘Operação Carnaval’ para garantir segurança durante feriado em Rondonópolis

A Polícia Militar de Rondonópolis lançou a ‘Operação Carnaval 2024’ para garantir a segurança durante o final de semana e feriado municipal do ‘Dia do Comerciário’ comemorado na segunda-feira (12). A Operação foi lançada na noite desta sexta-feira (9) na cidade e em todo o Estado de Mato Grosso.

A ação visa reforçar a segurança durante o período de festividades, garantindo a tranquilidade dos foliões e o combate a crimes e infrações.

“Nós escalamos policiais que estavam de folga para nossa jornada extraordinária. A gente consegue aumentar a operacionalidade da Polícia Militar aqui no município

e nos arredores. O policiamento ordinário continua, o planejamento que a gente faz na cidade dividindo as áreas, atendendo ocorrências, fazendo patrulhamento preventivo. Esse patrulhamento será preventivo e também reativo, onde faremos vários bloqueios na cidade para localizar ilícitos e fiscalização de trânsito também” explica o comandante da operação, Capitão Tavares.

Além do efetivo policial dos batalhões de área, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Policiamento Montado (Cavalaria) e Proteção Ambiental (BPMPA), reforçarão os efetivos de rua, bem como as companhias de Força Tática, Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e Grupo de Apoio (GAP) em todo o Estado de MT.