PM localiza caminhonete roubada e prende dois homens em flagrante

Dois homens, de 21 e 25 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de roubo, na manhã deste sábado (17), em Nobres-MT. Com os suspeitos, a PM recuperou uma caminhonete que havia sido roubada pela dupla na cidade de Lucas do Rio Verde-MT.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 7º Batalhão de PM foi informada sobre uma caminhonete roubada em Lucas do Rio Verde, que estaria a caminho de Cuiabá pela BR-163. De acordo com a denúncia, o veículo foi subtraído durante roubo a uma residência da cidade, nesta madrugada.

Em diligências pela rodovia, os militares identificaram o automóvel transitando e realizaram abordagem ao veículo, que estava ocupado por dois homens. Em vistoria ao carro, os policiais encontraram três celulares sem procedência. Ao serem perguntados sobre a origem da caminhonete, os suspeitos confirmaram o roubo.

Os homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia para registro da ocorrência e demais providências. As vítimas do roubo foram informadas sobre a localização do veículo para a recuperação da caminhonete.