PM prende homem por porte ilegal de arma e apreende espingarda e munições

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem de 41 anos por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, na tarde da última segunda-feira (19), em Sinop-MT. Com o suspeito, a PM apreendeu uma espingarda e 60 munições de diversos calibres.

A equipe do 11º BPM foi acionada para verificar um acidente de trânsito, no bairro Jardim Maria Vindilina, onde um homem alcoolizado teria colidido um veículo Corsa Sedan. No local, os militares constataram os fatos e encontraram o suspeito em visível estado de embriaguez.

Em vistoria veicular, os militares encontraram cinco munições de calibre .36, no interior do carro. Questionado, o homem disse que teria uma espingarda na residência, para onde encaminhou os policiais.

No endereço, os militares encontraram uma espingarda de origem russa e sem numeração, bem como mais 55 munições de diversos calibres. Para os policiais, o homem disse que era caçador, mas não apresentou nenhuma documentação de permissão de porte do objeto.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia da cidade para registro da ocorrência e autuação do porte ilegal de arma e dos crimes de trânsito cometidos.