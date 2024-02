Polícia Civil fecha boca de fumo e prende traficante monitorado por tornozeleira eletrônica

Um homem com diversas passagens por tráfico de drogas e monitorado por tornozeleira eletrônica foi novamente preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (8), em ação dos policiais da Delegacia de Confresa. O investigado de 47 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.

Durante trabalho de investigação, os policiais civis de Confresa descobriram que o suspeito havia recebido alguns objetos de furtos ocorrido na madrugada como pagamento por entorpecentes. O traficante já era alvo de investigações anteriores conduzidas pela Polícia Civil pela atuação com o comércio de drogas na cidade.

Com base nas informações, os investigadores passaram a monitorar a casa do suspeito, sendo possível visualizar o momento em que duas pessoas chegaram ao local de bicicleta e entraram na residência. Quando saíram do local, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos, que saíram correndo para dentro da casa novamente, na tentativa de empreender fuga.

O traficante que estava no interior da residência também tentou fugir e jogou por cima do muro um volume que estava em suas mãos, que caiu na casa vizinha. No local, os policiais encontraram a embalagem plástica contendo uma porção grande de maconha, um aparelho celular e uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de terceiro, além de uma quantia de dinheiro em espécie.

Em continuidade às buscas no interior da residência foram apreendidas diversas porções de crack, que estavam acondicionadas em uma embalagem plástica, uma faca com resquícios de entorpecentes, utilizada para dividir a droga, diversos aparelhos celulares, dinheiro, frascos de perfume, além de outros objetos de origem duvidosa.

Em conversa com as duas pessoas que entraram na casa, foi confirmado que se tratavam de usuários de drogas que haviam ido até o local para comprar entorpecentes.

Diante dos fatos, todo material ilícito encontrado na residência foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Confresa, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde ficará à disposição da Justiça.