Polícia Civil prende dois envolvidos em desvio de carga de soja de fazenda

A equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste prendeu duas pessoas em flagrante, na última quinta-feira (8), por furto de uma carga de soja de uma fazenda. A vítima e dona da carga procurou a delegacia especializada e relatou que o motorista de caminhão que havia carregado os grãos na fazenda deixou parte da carga em um barracão não autorizado pela propriedade rural.

A equipe policial conseguiu abordar o motorista no local onde ele deveria fazer a descarga da soja e ele negou que tivesse levado parte do produto a outro local. Contudo, a carga foi localizada pelos policiais no local indicado pela vítima e, diante da constatação do crime, o motorista acabou confessando a ação criminosa e disse que outra pessoa recebeu os grãos. Inclusive, o motorista disse que não era a primeira vez que fazia o desvio de cargas de grãos.

Os policiais continuaram as diligências e localizaram a pessoa que recebeu a carga desviada e se apresentou como corretor de grãos. Ele declarou que recebeu e pesou os grãos e enviou as informações a quem comprou a carga desviada.

O motorista e o suposto corretor de grãos foram presos em flagrante e autuados pelo crime de furto qualificado por fraude e em concurso de pessoas. A investigação prossegue para chegar ao paradeiro da pessoa que comprou a carga furtada. A carga desviada foi recolhida pela vítima.