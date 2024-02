Polícia Civil prende em flagrante genro que agrediu e ameaçou a sogra

A Polícia Civil prendeu em flagrante, em Lucas do Rio Verde, um homem de 44 anos por agressão contra a sogra, uma idosa de 64 anos. A vítima procurou a Delegacia de Lucas do Rio Verde na segunda-feira (12) e relatou que mora com a filha, que é deficiente, e o genro, e que vem sendo ameaçada constantemente por ele, além de ser ofendida com diversos xingamentos.

No domingo, ela relatou que o suspeito a pegou pelo pescoço e a derrubou no chão e que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões. Ela citou ainda que a filha deficiente também é alvo das agressões.

Após o depoimento da vítima, a equipe policial fez diligências e localizou o suspeito, que foi detido e conduzido à delegacia, onde foi autuado pelo delegado plantonista pelos crimes de ameaça e difamação previstos na lei Maria da Penha.