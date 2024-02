Polícia Civil prende quatro em flagrante por tráfico e apreende arma usada em roubo

Quatro suspeitos de tráfico de entorpecentes foram detidos em flagrante pela Polícia Civil, no fim de semana, em Lucas do Rio Verde-MT. Policiais realizaram diligências para localizar um veículo utilizado em um roubo ocorrido na cidade e durante a investigação detiveram um suspeito com as mesmas roupas e calçado usados na ação criminosa.

O suspeito apontou aos policiais uma residência onde estariam produtos roubados. Na casa, os investigadores encontraram um homem de 38 anos escondido em um dos quartos. Também foram localizados uma balança de precisão e entorpecentes em porções, já destinados para a comercialização e dentro de uma mochila escolar. O suspeito informou que emprestava a casa para a guarda dos entorpecentes e em troca era pago com drogas e dinheiro.

Os dois suspeitos detidos indicaram outro imóvel, no bairro Rio Verde, usado como ponto de venda de droga e onde estaria guardada a arma de fogo utilizada no roubo recente.

Ao se aproximarem da casa, os policiais civis perceberam uma pessoa correndo para dentro do imóvel, que logo foi contida. Durante a busca, foram localizados entorpecentes escondidos no forro do banheiro. Sete tabletes de maconha, uma balança de precisão, 36 munições de calibre 9mm e outros apetrechos para embalar entorpecentes foram apreendidos. O suspeito apontou onde estava a arma de fogo, com munições e carregador. Em consulta aos sistemas policiais, os investigadores verificaram que a pistola foi furtada na cidade de Nova Mutum.

O dono da casa foi detido na sequência. Os quatro foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dois deles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva e outros dois foram liberados mediante o cumprimento de medidas cautelares.