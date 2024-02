Polícia encontra esconderijo de traficante foragido e apreende entorpecentes

Um foragido da justiça foi preso pela Polícia Militar (PM) em um rancho, nesta quarta-feira (7), na cidade de Juscimeira-MT. O indivíduo deve responder pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, prisão por mandado, quadrilha ou bando, falsidade ideológica e uso de documentos falso. Um segundo suspeito ainda está sendo procurado pela Polícia.

A dupla estava escondida na propriedade de um empresário que atua na cidade de Rondonópolis-MT que estava cedendo o rancho para servir de abrigo para os foragidos da justiça cometendo o crime de ‘homizio’ (auxílio prestado para que o autor de crime não seja alcançado pela autoridade pública, mediante dissimulação do criminoso ou facilitação de sua fuga).

A PM teve conhecimento do local onde os suspeitos estavam escondidos através da Agência Regional de Inteligência (ARI).

Conforme informações da PM, a dupla faz parte de uma facção criminosa. Eles são considerados criminosos de altíssima periculosidade e estavam escondidos fazendo o tráfico de entorpecentes na região do lago localizado no município de Juscimeira. Os dois já estavam se preparando para fugir do Estado de Mato Grosso.

Os policiais conseguiram chegar até o rancho onde localizou os suspeitos. Ao avistar as guarnições policiais, os criminosos empreenderam fuga pulando um muro que divide o terreno.

Um dos criminosos foi preso. Já o segundo indivíduo conseguiu fugir.

No esconderijo os policiais encontraram entorpecentes e outros materiais.

O criminosos foi encaminhado para a Delegacia juntamente com o material apreendido.

O caso é investigado.