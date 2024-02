Polícia Federal prende em Rondonópolis dois foragidos por estupro de vulnerável

A Polícia Federal prendeu ontem (05) dois homens que possuíam mandados de prisão referentes ao crime de estupro de vulnerável.

Após trabalho de inteligência realizado pelo Grupo de Capturas da Polícia Federal, foi realizado o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 42 anos de idade que era considerado foragido da justiça desde o dia 23 de janeiro de 2024, por ser acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável, com agravante de ser contra membro da família.

O indivíduo se evadiu do município Alto Garças-MT, local do suposto crime, e foi encontrado pela Polícia Federal no município de Rondonópolis-MT.

Na tarde de ontem, a Policia Federal também conseguiu localizar e prender um homem de 84 anos condenado a 8 anos acusado de ter cometido de estupro de vulnerável no ano de 2011. O preso era considerado foragido desde 2021.

Os presos, após o cumprimento de todas as formalidades, foram encaminhados ao presídio Major Eldo Sá Corrêa, conhecido como Mata Grande.