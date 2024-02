Polícia Federal prende em Rondonópolis foragido por homicídio no Piauí

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (06) um homem procurado pela Justiça do Piauí pela acusação do crime de homicídio qualificado. O foragido foi localizado na cidade de Rondonópolis-MT.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única de Luzilândia-PI.

Além da atual acusação, o homem possui outras passagens pela polícia, incluindo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Este é o segundo mandado de prisão por homicídio qualificado, proveniente do Judiciário piauiense, cumprido no ano 2024 pela PF na cidade de Rondonópolis. No dia 18/01/2024, a PF capturou um homem pelo cometimento do mesmo crime no ano de 2014.

Nesse último caso, o juiz da Vara Única de Fronteiras condenou o homem a mais de 16 anos de prisão em regime inicialmente fechado.